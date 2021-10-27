МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Стоимость биткоина ранее в среду резко упала всего за 10 минут, потеряв сразу 2 тысячи долларов и достигнув 58 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Эксперт раскрыла схемы мошенников, предлагающих инвестировать в биткоин

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.24 мск дешевеет на 6,5%, до 58,83 тысячи долларов. До падения цена составляла около 60 тысяч долларов, но всего за десять минут стоимость биткоина опустилась до 58 тысяч, после чего несколько восстановилась.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 6,6%, до 58,87 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Цена биткоина 20 октября обновила исторический рекорд, впервые поднявшись на отметку ровно в 67 тысяч долларов. Однако криптовалюте не удалось продолжить рост и закрепиться на достигнутом уровне, в результате биткоин стал дешеветь, потеряв суммарно 13% за неделю, или около 9 тысяч долларов.

Тем не менее с начала месяца биткоин подорожал более чем на треть, или на 15 тысяч долларов с 43,82 тысячи. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста подряд — в июле и августе суммарно почти на 35%.