Криптовалюта для конкурса по мотивам "Игры в кальмара" подорожала в 4 раза за сутки
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Конкурс по мотивам сериала "Игра в кальмара" (Squid) столкнулся с небывалым ажиотажем потенциальных участников, специально выпущенная для него виртуальная валюта подорожала вчетверо за последние сутки, а с момента запуска её цена выросла почти в 290 раз, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, отслеживающим торги криптовалютами на крупнейших биржах, по состоянию на 10.54 мск стоимость криптовалюты Squid выросла за сутки на 289,98%, до 3,45 доллара. Её капитализация, таким образом, составляет 271 миллион долларов.
На сайте CoinMarketCap также упоминается, что портал зарегистрировал множество сообщений о том, что пользователи не могут продать токен Squid на криптовалютной бирже Pancakeswap.
Криптовалюта была запущена для онлайн-соревнований по мотивам сериала "Игра в кальмара", в которых участники будут проходить соответствующие испытания. Для участия в каждом из шести раундов игроки должны будут заплатить определенное количество токенов Squid, сообщается в правилах. Суммарно на все шесть игр потребуется 30 456 токенов, или около 100 тысяч долларов по ее текущей стоимости. Продажа токенов началась 20 октября, говорится в сообщении, начало соревнований запланировано на ноябрь.
Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
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