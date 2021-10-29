МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Конкурс по мотивам сериала "Игра в кальмара" (Squid) столкнулся с небывалым ажиотажем потенциальных участников, специально выпущенная для него виртуальная валюта подорожала вчетверо за последние сутки, а с момента запуска её цена выросла почти в 290 раз, следует из данных торгов. Mastercard пошел за криптовалютой

По данным портала CoinMarketCap, отслеживающим торги криптовалютами на крупнейших биржах, по состоянию на 10.54 мск стоимость криптовалюты Squid выросла за сутки на 289,98%, до 3,45 доллара. Её капитализация, таким образом, составляет 271 миллион долларов.

На сайте CoinMarketCap также упоминается, что портал зарегистрировал множество сообщений о том, что пользователи не могут продать токен Squid на криптовалютной бирже Pancakeswap.

Криптовалюта была запущена для онлайн-соревнований по мотивам сериала "Игра в кальмара", в которых участники будут проходить соответствующие испытания. Для участия в каждом из шести раундов игроки должны будут заплатить определенное количество токенов Squid, сообщается в правилах. Суммарно на все шесть игр потребуется 30 456 токенов, или около 100 тысяч долларов по ее текущей стоимости. Продажа токенов началась 20 октября, говорится в сообщении, начало соревнований запланировано на ноябрь.

Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.

Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.

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