МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк поддерживает проект цифрового рубля, но его необходимо дополнить — позволить учитывать токенами часть денег на депозитах в банках, что даст возможность клиентам отслеживать свои деньги и использовать их в смарт-контрактах, заявил в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф. Греф объяснил подводные камни налога на роботов

Банк России осенью прошлого года представил идею цифрового рубля. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. ЦБ считает, что цифровой рубль будет востребован у россиян и бизнеса. Пилотирование цифровой валюты планируется в 2022 году. Его будут осуществлять 12 банков, в том числе Сбербанк.

"Сбер" поддерживает проект цифрового рубля Банка России, но выступает за его дополнение — необходимо также позволить учитывать токенами часть денег на депозитах в коммерческих банках. Это даст клиентам банков возможность отслеживать свои деньги и использовать их в смарт-контрактах. Это расширит область применения смарт-контрактов: не только деньги на счетах в Банке России получат инновационные свойства в виде цифрового рубля, но и средства клиентов коммерческих банков", — считает глава Сбербанка.

По его мнению, в будущем в экономике будут использоваться и стейблкоины коммерческих банков, и цифровые валюты центральных банков.

"В первом случае эти токены — обязательства коммерческого банка, а во втором — обязательства Центробанка. Как и сейчас, есть и безналичные деньги на депозитах в банках, и банкноты. Экономическая сущность денег не меняется — появляется новый способ учета денег уникальными токенами, которые позволят эти деньги программировать", — добавил Греф.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.