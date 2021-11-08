МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в понедельник почти на 7% и в ходе торгов превышала отметку в 66 тысяч долларов впервые с 21 октября, свидетельствуют данные торгов. Греф: проект цифрового рубля нужно доработать

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.01 мск дорожал на 6,8% — до 65,9 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 6,7% — также до 65,9 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Стоимость биткоина растет третий торговый день подряд, восстанавливаясь после трех сессий снижения.

Цена биткоина 20 октября обновила исторический рекорд, впервые поднявшись на отметку ровно в 67 тысяч долларов.

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