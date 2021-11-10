МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в ходе торгов поднялась выше 69 тысяч долларов и обновила исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. Что толкает рубль вверх и когда это закончится

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.42 мск дорожает на 0,62% за последние сутки — до 68,32 тысячи долларов, а минутами ранее он достиг исторического максимума в 69 тысяч долларов.

Параллельно с ростом стоимости биткоина наблюдается увеличение курса доллара и цены золота. Инвесторы оценивают данные из США, где годовая инфляция достигла максимального с ноября 1990 года значения в 6,2% по итогам октября.