МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для обсуждения легализации майнинга криптовалюты, ее обращения и связанных с этим вопросов. США подвергли санкциям эстонский криптобанк Chatex

"Давайте мы, что касается рабочей группы, попросим заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева создать такую рабочую группу из представителей профильных комитетов, а Андрей Луговой будет у него заместителем как инициатор рассмотрения этого вопроса", — подчеркнул Володин.

Такое предложение он высказал после выступления депутата Лугового, отметившего, что майнеры не платят налоги и увеличивают свое благосостояние на 2 миллиарда долларов ежегодно. Политик предложил сформировать межкомитетскую рабочую группу на базе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее в беседе с РИА Новости Луговой заявилял, что Госдума намерена продолжать выводить некоторые отрасли экономики из серых зон, в частности, отмечал он, это коснется рынка криптовалют и букмекеров.

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