МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Биткоин во вторник днем дешевеет более чем на 10%, цена криптовалюты впервые с 28 октября опустилась ниже психологической отметки в 60 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Володин предложил создать в Госдуме рабочую группу по криптовалюте

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.09 мск дешевел на 10,35% — до 59,1 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 10,04% — до 59,2 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Цена криптовалюты опустилась ниже 60 тысяч долларов впервые с 28 октября. С начала недели биткоин потерял более 7% своей стоимости. При этом на минувшей неделе биткоин достиг нового исторического максимума в 69 тысяч долларов.

С начала ноября биткоин суммарно потерял более 2%. При этом в октябре криптовалюта выросла в цене примерно на 40%. Это стало сильнейшим месячным ростом с декабря 2020 года.

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