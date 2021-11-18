МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Банк России не против цифровых финансовых активов, если они не используются для сомнительных операций, однако против проведения расчетов внутри страны в биткоинах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина подтвердила прогноз по инфляции в России

"Что касается криптовалюты, здесь в понятиях нужно разобраться. Мы не против цифровых финансовых активов, принят закон, в том числе стейблкоины могут выпускаться, но они должны выпускаться абсолютно прозрачно и не использоваться для сомнительных операций. Мы видим как используются биткоины — либо это проведение сомнительных операций, либо надежды на спекуляции, на резкий рост доходности", — сообщила она, выступая в Госдуме.

При этом ЦБ развивает в стране быстрые цифровые платежи — уже запущена система быстрых платежей, ведется работа над цифровых рублем. "По закону у нас денежные суррогаты запрещены, и мы считаем категорически неправильным легализовывать биткоины в расчетах, это денежный суррогат. Нужно как раз не легализовывать, чтобы люди еще больше уходили в эти сомнительные валюты, а бороться с использованием для незаконных операций", — добавила Набиуллина.

Банк России выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.

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