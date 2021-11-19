МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Биткоин дешевеет более чем на 6% за последние сутки, готовясь продемонстрировать сильнейшее недельное падение с мая, свидетельствуют данные торгов. Банк России вновь выступил против легализации биткоинов в расчетах

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.34 мск дешевеет на 6,21% за сутки, опускаясь ниже 56 тысяч долларов.

После того как 10 ноября биткоин установил новый исторический рекорд стоимости в 69 тысяч долларов, он потерял уже более 18%. И в течение текущей недели биткоин дешевел, иногда прерывая падение цены робким ростом. На данный момент суммарно с понедельника криптовалюта подешевела более чем на 13%. Такое недельное снижение — сильнейшее с мая.

С начала ноября биткоин суммарно потерял около 9%. При этом в октябре криптовалюта выросла в цене примерно на 40%. Это стало сильнейшим месячным ростом в этом году.

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