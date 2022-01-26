МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Нужно внимательно подойти к регулированию криптовалют как платежного средства в России и предусмотреть возможные риски, потому что на криптобиржах зарегистрировано порядка 6 миллионов россиян, их инвестиции в эту валюту составляют несколько триллионов рублей, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Путин прокомментировал предложение Банка России по криптовалютам

"При регулировании этих технологий мы должны в первую очередь думать о безопасности граждан. Об этом как раз и говорит президент. Предусмотреть все возможные риски — защитить людей от возможных мошеннических действий с криптовалютами, не допустить их использование для криминальных расчетов. Два года назад мы приняли закон о финансовых активах. Сейчас важно очень внимательно подойти к регулированию криптовалют как платежного средства в нашей стране",- сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии

IT-сфера, по его словам, в России развивается очень стремительно, и партия борется за статус цифрового государства. Блокчейн и криптовалюты сегодня — это источник большого количества инновационных проектов, в которые вовлечены тысячи молодых людей, и для них криптовалюта — это ресурс, современный инструмент экономических отношений, подчеркнул секретарь генсовета партии.

"На криптобиржах зарегистрировано порядка 6 миллионов россиян, их инвестиции в эту валюту составляют несколько триллионов рублей. Мы заинтересованы в том, чтобы люди оставались и работали в России. Для этого и необходимо создавать им такие условия, развивать прогрессивные технологии", — добавил он.

По словам Турчака, цифровая финансовая инфраструктура — полноценная часть финансовой системы, и если технологии будут развиваться в рамках закона, это даст новые современные инструменты для людей и отчисления в бюджеты.