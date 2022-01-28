МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Институционализация майнинга создает угрозы для граждан и экономики, поэтому Банк России считает целесообразным его запрещение в стране, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора. СМИ: правительство составило дорожную карту по регулированию криптовалют

"Майнинг напрямую не относится к компетенции Банка России, тем не менее мы видим большие риски от институционализации майнинга, поскольку данная деятельность создает значимые угрозы для экономики страны и граждан. Поэтому мы считаем целесообразным запретить майнинг в России. Наконец, также следует подчеркнуть, что не стоит отождествлять блокчейн и майнинг, майнинг нужен не для всех криптовалют", — заявил регулятор.

По мнению ЦБ, это, во-первых, непроизводительный расход электроэнергии: перегрузка энергосетей может приводить к авариям и ставить под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а рост непроизводительного энергопотребления при майнинге может сдерживать развитие других отраслей экономики.

"Пример перебоев в энергообеспечении мы можем видеть в Казахстане, куда была перенесена часть майнинговых мощностей из Китая после введения там запрета. С октября 2021 года в Казахстане происходили периодические перебои с электроэнергией в шести регионах страны. На этой неделе в Казахстане и ряде соседних стран произошло повсеместное отключение электричества, вероятно, перегрузки сети способствовали этому", — обратили внимание в ЦБ. Банк России раскритиковал предложения Минфина по рынку криптовалют

При этом высокая цена биткойна создает стимул для майнинга, поскольку чем дороже криптовалюта, тем большую плату получит майнер. А чем больше майнеров будут участвовать в решении криптографической задачи, тем более сложной необходимо сделать эту задачу. И в конечном итоге это потребует более высокого уровня потребления электроэнергии, рассуждают в Центробанке.

Во-вторых, энергоемкий способ майнинга криптовалют, а именно алгоритм доказательства выполнения работы (proof-of-work), вступает в противоречие с целями развитых стран достичь "углеродной нейтральности", подчеркивают в ЦБ. Наконец, в-третьих, майнинг формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от распространения криптовалют, каковые видит Банк России, и создает стимулы для обхода существующего регулирования.

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