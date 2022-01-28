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Медведев высказался о позиции Центробанка в регулировании криптовалют
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Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в беседе с ведущими российскими СМИ прокомментировал позицию Банка России в вопросе регулирования криптовалют. Банк России на... ПРАЙМ, 28.01.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в беседе с ведущими российскими СМИ прокомментировал позицию Банка России в вопросе регулирования криптовалют.
Банк России на прошлой неделе опубликовал доклад, где предложил
запретить майнинг криптовалюты и все операции с ней на территории РФ.
По мнению Медведева, в позиции ЦБ есть свои резоны, но очень часто запреты приводят к противоположному от запланированного результату.
"Хотя, скажу прямо, когда что-то пытаются запрещать, очень часто это приводит к противоположному результату. Но в позиции Центрального банка есть, конечно, свои резоны, тоже всем известные, это понятно", — сказал он.
Тем не менее, зампред Совбеза считает, что представители Центробанка и правительства РФ "с успехом разберутся" в этом вопросе.
Полный текст интервью читайте на сайте
ria.ru.