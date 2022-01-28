МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Сравнивать криптовалюты с деньгами — это некорректно и очень опасно, поскольку они не могут служить средством сбережения и не помогают уберечься от инфляции, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Медведев высказался о позиции Центробанка в регулировании криптовалют

"Сравнение криптовалют с деньгами — некорректное и очень опасное. Это та причина, почему люди этот интерес к криптовалютам испытывают, потому что ошибочно их считают деньгами, хотя они таковыми не являются. Они не являются ни способом для обмена, потому что на них приходится ничтожная доля платежей и очень существенная доля нелегальной экономики", — сказала она в интервью Youtube-каналу InvestFuture.

"Они также, естественно, не могут быть надлежащим способом сбережения, потому что им свойственна очень высокая волатильность, поэтому, конечно, всерьез хранить существенные суммы в таких инструментах, конечно, нельзя. Конечно, они не могут и уберечь от инфляции. Потому что есть риск, и он достаточно существенный, что постепенно мир будет от них отказываться, регуляторы все более широкого круга стран будут вводить запреты на использование криптовалют", — добавила Данилова.

Банк России на прошлой неделе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалюты и все операции с ней на территории РФ.