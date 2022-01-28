МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Банк России продолжит убеждать Минфин, что криптовалюты несут высокие риски для страны и всех граждан, надеется прийти к консенсусу, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Министерство финансов РФ

Минфин предложил новые правила криптовалютных операций вместо запрета

Банк России на прошлой неделе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалюты и все операции с ней на территории РФ. В свою очередь Минфин РФ выступает за регулирование, а не запрет криптовалют; министерство подготовило соответствующую концепцию и ждет позицию правительства по этому вопросу, сообщил во вторник глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Наш доклад — это стартовая точка, очень хорошая возможность начать предметное обсуждение. Мы видим, что криптоваюты играют все большую роль и на глобальном рынке, и вовлеченность российских граждан достаточно высока. Поэтому нужно продолжать развитие регулирования и определять позицию регуляторов в этой сфере. Минфин высказал альтернативную точку зрения, но, я думаю, что мы продолжим убеждать наших коллег. Риски криптовалют очень высоки", — заявила Данилова в эфире Youtube-канала InvestFuture.

Она отметила, что риски от криптовалют, с которыми могут столкнуться граждане, близки органам власти. Страна может столкнуться с проблемами потерь граждан, непосредственно вкладывающихся в эти инструменты, а также косвенными потерями в результате того, что экономика будет расти медленнее и средства будут выводиться. "Это коснется всех граждан и в части роста цен, и в части сложностей с поиском работы", — подчеркнула глава департамента ЦБ.

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"Безусловно, это аргументы, которые также важны для правительства, для Минфина. Мы будем эти аргументы снова приводить. Я думаю, что мы придем к консенсусу, оптимальному решению", — заключила Данилова.