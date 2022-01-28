МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Банк России продолжит убеждать Минфин, что криптовалюты несут высокие риски для страны и всех граждан, надеется прийти к консенсусу, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Минфин предложил новые правила криптовалютных операций вместо запрета

Банк России на прошлой неделе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалюты и все операции с ней на территории РФ. В свою очередь Минфин РФ выступает за регулирование, а не запрет криптовалют; министерство подготовило соответствующую концепцию и ждет позицию правительства по этому вопросу, сообщил во вторник глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Наш доклад — это стартовая точка, очень хорошая возможность начать предметное обсуждение. Мы видим, что криптоваюты играют все большую роль и на глобальном рынке, и вовлеченность российских граждан достаточно высока. Поэтому нужно продолжать развитие регулирования и определять позицию регуляторов в этой сфере. Минфин высказал альтернативную точку зрения, но, я думаю, что мы продолжим убеждать наших коллег. Риски криптовалют очень высоки", — заявила Данилова в эфире Youtube-канала InvestFuture.

Она отметила, что риски от криптовалют, с которыми могут столкнуться граждане, близки органам власти. Страна может столкнуться с проблемами потерь граждан, непосредственно вкладывающихся в эти инструменты, а также косвенными потерями в результате того, что экономика будет расти медленнее и средства будут выводиться. "Это коснется всех граждан и в части роста цен, и в части сложностей с поиском работы", — подчеркнула глава департамента ЦБ. Банк России считает опасным сравнение криптовалют с деньгами

"Безусловно, это аргументы, которые также важны для правительства, для Минфина. Мы будем эти аргументы снова приводить. Я думаю, что мы придем к консенсусу, оптимальному решению", — заключила Данилова.