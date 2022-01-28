МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Банк России ознакомился с дорожной картой регулирования оборота криптовалют, однако по-прежнему выступает за запрет на выпуск частных криптовалют на территории страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. В Госдуме планируют поддержать "дорожную карту" по криптовалютам

По данным издания РБК, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту регулирования операций с криптовалютами на период до конца года. Этот план, как указывается, предусматривает регулирование, а не запрет, а также идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. Вошедшие в документ предложения поддержаны всеми ведомствами, в том числе Минфином, Генпрокуратурой, Минэкономразвития, кроме Центробанка, который выступает за запрет оборота криптовалюты на территории России.

"Мы ознакомились с проектом дорожной карты, о которой идет речь. Предложения Банка России по доработке проекта направлены в правительство Российской Федерации. Что касается предложений, связанных с регулированием криптовалют, то позиция Банка России следующая. Мы считаем необходимым подготовить федеральный закон, устанавливающий запрет на выпуск и обращение на территории Российской Федерации частной цифровой валюты, а также определяющий ответственность за нарушение данного запрета", — сообщил регулятор.

Банк России неоднократно отмечал высокие риски для устойчивости и стабильности финансовой системы России, связанные с оборотом и использованием криптовалют. А ранее в январе он выпустил доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты.