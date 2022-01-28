МОСКВА. 26 янв — ПРАЙМ. Минцифры РФ считает, что запрет на обращение криптовалют серьезно снизит темпы развития российской IT-отрасли и сделает ее неконкурентоспособной, сообщила пресс-служба министерства. В Банке России прокомментировали "дорожную карту" по криптовалютам

На прошлой неделе ЦБ РФ опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

"Минцифры России считает, что запрет на обращение криптовалют драматически снизит темпы развития ИТ-отрасли и сделает ее неконкурентоспособной", — говорится в сообщении министерства.

"Введение любых ограничений на выпуск и обращение криптовалют приведет к тому, что индустрия блокчейн-решений внутри страны перестанет развиваться. Любое регуляторное ограничение в этой части приведет к оттоку профильных специалистов в другие страны", — приводятся в релизе слова главы Минцифры России Максута Шадаева. В Госдуме планируют поддержать "дорожную карту" по криптовалютам

"В условиях, когда президентом и правительством созданы серьезные условия для развития национальных разработчиков ПО, введение запрета на обращение криптовалют не укладывается в общие рамки проводимой политики по поддержке отрасли", — добавил глава Минцифры.

За регулирование, а не запрет криптовалют выступил Минфин РФ, он подготовил соответствующую концепцию и ждет позиции правительства по этому вопросу. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин провести дискуссию с ЦБ, прийти к единому мнению и сообщить о результатах.