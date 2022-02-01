МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших игроков на российском платежном рынке система "Золотая корона" не будет предоставлять свои сервисы для платежей по операциям с криптовалютами, сообщил РИА Новости через пресс-службу председатель совета директоров компании Николай Смирнов. В Банке России прокомментировали "дорожную карту" по криптовалютам

"Мы приняли решение запретить использование любых наши платежных сервисов для операций с криптовалютами после появления позиции Банка России по данной теме. Это решение будет касаться всех операций, в том числе проводимых в иностранных юрисдикциях, которые не подпадают под регулирование Банка России, где формально такие операции разрешены. Мы полностью разделяем позицию регулятора в том, что большинство операций с криптовалютами имеют своей целью обход требований по AML (борьба с отмыванием денег — ред.)", — сказал Смирнов.

Криптовалюта, в частности, используется в коррупции, подчеркнул он. "И если раньше, например, было популярно давать взятки автомобилями, и этот коррупционный момент можно было отследить через регистрацию авто, то криптовалюта в данном случае — идеальный механизм", — заключил председатель совета директоров "Золотой короны".

ЦБ РФ ранее опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. В то же время вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет, и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин провести дискуссию с Банком России на тему регулирования криптовалют, прийти к единому мнению и сообщить о результатах.