МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг днем уменьшается более чем на 5% за последние сутки, до 36,4 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. "СПБ Биржа" отчиталась о торговле иностранными бумагами в январе

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.57 мск дешевеет за сутки на 5,6%, до 36,41 тысячи долларов.

Биткоин дешевеет второй день подряд, еще во вторник цена криптовалюты находилась на уровнях 38-39 тысяч долларов. Начиная с 21 января стоимость криптовалюты находится ниже отметки в 40 тысяч долларов, а в начале года биткоин стоил около 46 тысяч долларов.

По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза, до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое, до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего криптовалюта стала дешеветь.