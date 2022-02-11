МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российское правительство не обсуждало концепцию Минфина по регулированию крипторынка с ЦБ до ее публикации, Банк России считает, что обсуждение регулирования и рисков только предстоит, сообщила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина сравнила риски криптовалют с валютной ипотекой

"Мы свою позицию опубликовали в виде консультативного доклада для общественных обсуждений. И мы приветствуем то, что правительство свои подходы оформило в виде концепции, опубликовало ее. И, на наш взгляд, это делает нашу дальнейшую дискуссию более прозрачной, понятной для общества. Но отмечу, что правительство не обсуждало с Банком России свою концепцию до публикации, и мы считаем, что обсуждение только предстоит", — сказала она.

"Мы видим значимые угрозы в расширении, в развитии рынка криптовалют как для благосостояния граждан, так и для денежного обращения, для финансовой стабильности. Видим тут же и риски с легкой возможностью использования криптовалют для нелегальных операций", — указала глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что концепция Минфина как раз говорит о некоторых плюсах от легализации криптовалют и эта аргументация ЦБ смущает.

"Мы будем обсуждать это, но еще больше смущает то, что на те риски, которые мы указываем, концепция Минфина пока не отвечает. Эти риски никто не оспорил, никто не понимает пока, как их митигировать (нивелировать – ред.). Мы направили свою позицию по концепции Минфина…, но основной вывод — что предлагаемый правительством подход пока не позволяет нивелировать те риски, которые мы видим, но при этом создают новые угрозы", — сказала она.

В январе текущего года ЦБ РФ опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. В то же время вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.