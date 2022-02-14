МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Банки и биржи будут единственным легальным способом выхода на крипторынок в России, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Концепция предусматривает обеспечение прослеживаемости денежных потоков и криптотранзакций, а также идентификацию пользователей. Банки и биржи будут единственным легальным входом на рынок и обязаны будут выполнять все требования антиотмывочного законодательства", — сказал он.

"К тем, кто не захочет использовать легальные возможности, будут применятся соответствующие меры ответственности", — подчеркнул Моисеев.

По его словам, концепция кабмина РФ по криптовалютам учитывает все риски, на которые указывал ЦБ. Запрет сделал бы нарушителями миллионы людей и затормозил развитие новых технологий, считает замминистра. Набиуллина сравнила риски криптовалют с валютной ипотекой

"Понятное регулирование исключает возможность появления в России параллельной финансовой системы, вводит четкие и понятные правила игры для участников рынка, создает инструменты для защиты прав инвесторов, в том числе действующих. В случае введения запрета все они автоматически могли бы стать нарушителями закона, а это миллионы людей", — заявил Моисеев.

Он добавил также, что запрет криптовалют и майнинга затормозил бы развитие новых технологий и сервисов, привел бы к оттоку высококвалифицированных специалистов за рубеж, недополучению налоговых поступлений.

Банк России в январе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалюты и все операции с ней на территории РФ. В свою очередь Минфин РФ выступил за регулирование, а не запрет криптовалют; министерство подготовило соответствующую концепцию и ждет позицию правительства по этому вопросу.