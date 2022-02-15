МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Повысить налог на майнинг в 10 раз предлагает министерство национальной экономики Казахстана, сообщил глава ведомства Алибек Куантыров. Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана

Ранее из-за бума майнинга криптовалют в Казахстане аномально возрос спрос на электричество, возник его дефицит. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 февраля на заседании правительства поручил провести ревизию отрасли цифрового майнинга и повысить налог на этот вид деятельности. По словам Токаева, государство не против легального майнинга, но участники этого рынка должны иметь лицензию, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и выплачивать налоги.

"По исполнению поручения по кратному увеличению налога на майнинг министерством прорабатываются соответствующие подходы", — сказал Куантыров на заседании правительства во вторник.

На продемонстрированном в ходе доклада Куантырова слайде указывается, что министерство предлагает увеличить налоговую ставку с 1 до 10 тенге (с 0,0023 до 0,023 доллара США) за киловатт-час потребленной электроэнергии.

По данным министра, на сегодняшний день порядка 640 МВт электрической мощности потребляется официально зарегистрированными майнинговыми компаниями.

Ранее министерство энергетики Казахстана сообщало, что по его оценке, нелегальное потребление электроэнергии майнерами может достигать почти 1,4 гигаватта.

Казахстан, согласно последним оценкам Кембриджского университета (по состоянию на август 2021 года), занимал второе место в мире по объемам майнинга биткоина с долей в 18,1%. Первое место было у США с 35,4%, третье — у России с долей в 11,2%.