МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В 2021 году Банк России выявил почти в четыре раза больше субъектов с признаками финансовых пирамид — 871, более половины из них были связаны с криптовалютными активами. Об этом сообщается в материалах к брифингу ЦБ РФ "Противодействие нелегальным компаниям и финансовым пирамидам. 2021 год: статистика и тенденции".

В материалах говорится, что "субъектов с признаками деятельности финансовых пирамид Банк России в 2021 году выявил почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Более половины (52,8%) таких проектов привлекали средства в криптовалюте или рекламировали вложения в различные несуществующие криптовалютные активы".

"Зачастую мошенники, пользуясь недостаточной цифровой и финансовой грамотностью потребителей, предлагали им участие в "производстве криптомонет", "майнинге" с помощью мобильных телефонов", — уточняется там.

Финансовые пирамиды представлены 699 интернет-проектами, 69 обществами с ограниченной ответственностью, 59 потребительскими кооперативами, 16 акционерными обществами и 28 — в иных формах.