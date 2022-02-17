МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Цена биткоина в четверг вечером снижается на 7% за последние сутки, до 41,1 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Минфин начал разработку законопроекта по регулированию криптовалют

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.42 мск дешевел на 7% — до 41,1 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 7,1% — до 41,13 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Цена биткоина снижается второй день подряд. Причем с начала месяца криптовалюта выросла в цене на 6,7%. Наиболее заметный суточный рост пришелся на 4 февраля, когда биткоин подорожал на 11,5%. С начала года же биткоин суммарно потерял 11% стоимости.

По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза, до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое — до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.