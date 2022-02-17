Биткоин дешевеет на 7% - до $41,1 тысячи
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Цена биткоина в четверг вечером снижается на 7% за последние сутки, до 41,1 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.42 мск дешевел на 7% — до 41,1 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 7,1% — до 41,13 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Цена биткоина снижается второй день подряд. Причем с начала месяца криптовалюта выросла в цене на 6,7%. Наиболее заметный суточный рост пришелся на 4 февраля, когда биткоин подорожал на 11,5%. С начала года же биткоин суммарно потерял 11% стоимости.
По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза, до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое — до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.
https://1prime.ru/cripta/20220217/836092539.html