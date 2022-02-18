МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Банк России и Минфин, в равной мере осознавая риски для экономики и финансовой системы от криптовалют, предлагают диаметрально разные подходы к регулированию: ЦБ выступает за запрет этой отрасли, а министерство – за легализацию. Цена биткоина опустилась ниже 40 тысяч долларов впервые с 4 февраля

Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ – в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.

Тогда Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил начать разработку законопроекта. Минфин планирует завершить общественные обсуждения к 18 марта.

При этом ЦБ не стал уступать и подготовил собственный пакет законопроектов (есть у РИА Новости), в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.

По мнению исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста, полный запрет криптовалют может привести к появлению в России подпольного рынка, при этом подход Минфина предлагает как правила для рынка, так и легальное поле для работы.

"На мой взгляд, и Банк России, и Минфин понимают риски криптовалют – разница их подходов заключается только в том, каким образом эти риски контролировать", — говорит он. В Госдуме оценили позицию Банка России по запрету криптовалют

ПОЗИЦИЯ ЦБ: ЗАПРЕТЫ И ШТРАФЫ

Согласно законопроектам ЦБ, регулятор предлагает запретить выпуск и оборот криптовалют в России, а также платежи в них. За нарушение этих требований могут быть установлены штрафы: за организацию выпуска или оборота частных криптовалют внутри России для физлиц они могут составить в 300-500 тысяч рублей, за прием платежей в ней — 30-50 тысяч рублей; для юрлиц в обоих случаях штраф предлагается в размере 0,7-1 миллион рублей.

В качестве дополнительного административного барьера ЦБ предлагает запретить проведение платежей в пользу организаторов выпуска или обращения криптовалют на территории РФ и за ее пределами. По замыслу регулятора, банки должны будут отказывать клиентам, которые попытаются перевести деньги таким лицам. Операторы связи и почтовые операторы также будут не вправе принимать платежи для таких получателей.

Также Банк России предлагает запретить в России распространение рекламной информации об организации выпуска криптовалюты, выпуске, организации ее обращения.

"Проблема запрета, который изначально поддерживал ЦБ, не только в том, что это довольно радикальный вариант, но также и в том, что запреты хорошо работают, если мы можем контролировать их соблюдение. В случае криптовалют они просто приведут к тому, что возникнет подпольный рынок. При этом криптокошельки у потребителей как были, так и останутся – очень трудно будет отследить каждого", — комментирует Шуст. Криптовалютная биржа Binance вошла в Ассоциацию банков России

ПОЗИЦИЯ КАБМИНА: КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Правительство РФ в свою очередь хочет вывести эту отрасль из "серой" зоны и считает запрет криптовалют в стране бессмысленным. Одобренная им концепция предполагает, что оборот таких активов будет регулироваться с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов.

Так, криптовалютные площадки предлагается лицензировать, к ним будут установлены требования по ликвидности и капиталу. Предполагается, что работать в России смогут в том числе и иностранные криптобиржи, но для этого они должны будут иметь представительство в РФ. При этом оператором обмена цифровых валют на фиатные (реальные) сможет стать только российское юрлицо.

Организаторами системы обмена планируется сделать банки с универсальной лицензией, зарегистрированные в соответствующем реестре и имеющие необходимую систему для работы. В частности, рекомендуется использовать сервис Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн". Предполагается, что обмен криптовалюты на рубли будет происходить по аналогии с иностранной валютой.

Инвесторов в криптовалюту правительство намерено разделить на квалифицированных и неквалифицированных. Для последних Минфин предлагает установить лимит на инвестиции в такого рода активы в размере 50-100 тысяч рублей. Силуанов рассказал о налогообложении криптовалют в России

РАЗНОГЛАСИЯ И СОВПАДЕНИЯ

Министр финансов Антон Силуанов 16 февраля признал, что Минфину и Банку России будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка в стране. По его словам, стороны пытаются урегулировать разногласия, но возможно, это придется делать через правительство. Министерство надеется, что законопроект о регулировании криптовалют удастся принять до конца 2022 года.

"Концепция Минфина предлагает более мягкий подход, но это не означает, что он предусматривает полный отказ от любых правил на этом рынке. Все пользователи будут должным образом идентифицированы. В дополнение к этому будут установлены ограничения на инвестиции в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов. И надо сказать, что потребуются очень длительные консультации, чтобы учесть все технические нюансы, которые пока в концепции не описаны", — отмечает Шуст.

Однако у сторон есть и совпадение позиций: и ЦБ, и Минфин выступают против платежей в криптовалюте, подтверждая, что российский рубль остается единственным законным средством платежа в стране.

"Предостерегает государства от признания криптовалют законным расчетным средством и Международный валютный фонд. Так что, думаю, введение штрафов на прием криптовалюты вполне реально", — заключил эксперт.