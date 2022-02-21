Минфин внес в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России, говорится в сообщении министерства.
Проект федерального закона разработан по поручению правительства РФ на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют.
Министр финансов Антон Силуанов в пятницу говорил, что Минфин рассчитывает на принятие законопроекта о регулировании криптовалют до конца текущего года.
Минфин РФ предлагает:
- законодательно закрепить определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты, говорится в сообщении.
- ввести механизм предоставления налоговикам сведений, необходимых им для осуществления контрольных и надзорных функций.
- сделать возможными операции с покупкой или продажей криптовалюты в РФ только при условии идентификации клиента
- обязать биржи информировать граждан о высоких рисках инвестиций в такие активы.
- сохранить запрет на использование криптовалют в качестве средства платежа в России и рассматривать их только как инструмент для инвестиций.
- проводить идентификацию для операций с покупкой или продажей криптовалюты в РФ
Кроме того, по замыслу ведомства, россияне перед приобретением криптовалюты должны будут проходить онлайн-тестирование, при успешном прохождении можно будет вкладывать до 600 тысяч рублей в год, без теста — 50 тысяч рублей, при этом квалифицированным инвесторам и юрлицам будет разрешено совершать операции без ограничений.
Отмечается, что при дальнейшей работе над законопроектом Минфин учтет идеи Банка России по цифровым валютам, которые не противоречат его подходам.
При этом у министерства сохраняются принципиальные разногласия с ЦБ по этой теме.
https://1prime.ru/cripta/20220221/836114047.html