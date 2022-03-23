МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, обязывающий участников выборов раскрывать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты. Госдума утвердила создание перестраховочного пула на рынке ОСАГО

Документ вносит изменения в законы о выборах президента РФ и депутатов Госдумы, порядке формирования Совета Федерации, политических партиях, противодействии коррупции, контроле за соответствием расходов госчиновников их доходам, об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ в связи с принятием закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Закон обязывает участвующих в выборах кандидатов предоставлять сведения о своих расходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению ЦФА и цифровой валюты за последние три года, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три года, предшествующих сделке. Одновременно должны предоставляться и сведения об источниках средств на такую сделку.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.