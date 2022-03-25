МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу поднимается на 5% за последние сутки, почти до 45 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Госдума обязала кандидатов на выборах отчитываться о покупке криптовалюты

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.37 мск дорожает на 5% за сутки, до 44,95 тысячи долларов.

В январе биткоин подешевел почти на 17%, в феврале его цена несколько восстановилась, поднявшись на 12%. С начала марта стоимость криптовалюты пока демонстрирует рост на 4%.

По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза, до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое — до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.

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