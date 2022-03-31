МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Минфин считает, что нужно сконцентрироваться на развитии промышленного майнинга в России, при этом бытовой майнинг запрещать не имеет смысла, заявил заместитель директора департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев. Представитель ФРС США: криптовалюты бесполезны, а блокчейн переоценен

Минфин РФ 18 февраля внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагает сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.

"Мы сегодня говорили о двух группах майнеров — это, скажем так, промышленные и бытовые. Если с промышленными, я насколько понимаю, у всех есть определенный консенсус, что они должны работать, майнить, платить налоги, то с другой группой — не совсем понятно, звучат разные мнения. Мы считаем, что нужно сконцентрироваться на развитии промышленного майнинга, но бытовой майнинг запрещать, наверное, не имеет смысла", — сказал Яковлев в ходе круглого стола "Регулирование майнинга в России: за и против".

Он отметил, что законопроект по регулированию криптовалют будет доработан. "В ближайшее время мы доработаем наш законопроект, который находится уже на площадке аппарата правительства, и отдельное внимание уделим майнингу. Формула такая — максимально эффективная деятельность с точки зрения экономической целесообразности, но при этом, безусловно, минимизация рисков прежде всего с точки зрения противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и обеспечения энергобезопасности страны", — заключил Яковлев.