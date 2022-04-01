МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром заметно снижается, опускаясь до 44,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Минфин не видит смысла в запрете бытового майнинга

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.11 мск дешевел на 4,82% — до 44,732 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 5,33% — до 44,59 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В январе биткоин подешевел почти на 17%, в феврале его цена несколько восстановилась, поднявшись на 12%. В марте криптовалюта в полной мере восстановила падение января и выросла на 5%. Однако, несмотря на заметную месячную динамику, по итогам первого квартала 2022 года стоимость биткоина снизилась на 1,5%.

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