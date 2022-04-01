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Биткоин заметно дешевеет
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Стоимость биткоина в пятницу утром заметно снижается, опускаясь до 44,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance... ПРАЙМ, 01.04.2022
криптовалюты, финансы, новости, криптовалюты, торги, биткоин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром заметно снижается, опускаясь до 44,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.11 мск дешевел на 4,82% — до 44,732 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 5,33% — до 44,59 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
В январе биткоин подешевел почти на 17%, в феврале его цена несколько восстановилась, поднявшись на 12%. В марте криптовалюта в полной мере восстановила падение января и выросла на 5%. Однако, несмотря на заметную месячную динамику, по итогам первого квартала 2022 года стоимость биткоина снизилась на 1,5%.
Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.