МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий кандидатов на выборах раскрывать информацию о приобретении цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты. Текст закона размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вносит изменения в следующие законы:
о выборах президента России и депутатов Государственной Думы,
порядке формирования Совета Федерации,
политических партиях,
противодействии коррупции,
контроле за соответствием расходов госчиновников их доходам,
об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ.
Закон обязывает участвующих в выборах кандидатов предоставлять сведения о своих расходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению ЦФА и цифровой валюты за последние три года, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три года, предшествующих сделке. Одновременно должны предоставляться и сведения об источниках средств на такую сделку.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://1prime.ru/cripta/20220401/836565756.html
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