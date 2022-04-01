МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий кандидатов на выборах раскрывать информацию о приобретении цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты. Текст закона размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в следующие законы:

о выборах президента России и депутатов Государственной Думы,

порядке формирования Совета Федерации,

политических партиях,

противодействии коррупции,

контроле за соответствием расходов госчиновников их доходам,

об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ.

Закон обязывает участвующих в выборах кандидатов предоставлять сведения о своих расходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению ЦФА и цифровой валюты за последние три года, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три года, предшествующих сделке. Одновременно должны предоставляться и сведения об источниках средств на такую сделку.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.