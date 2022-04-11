МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Рост рынка криптовалют во многом отражает формирование "пузыря", криптовалюты имеют признаки финансовой пирамиды, и вложения инвесторов в них могут быть полностью утеряны, говорится в годовом отчете Банка России. Регулятор считает неизбежным снижение ВВП России в текущих условиях

"Распространение криптовалют в России также создает угрозы для благосостояния граждан — рост рынка криптовалют во многом отражает формирование "пузыря" на рынке, криптовалюты имеют характеристики финансовых пирамид, возможности правовой защиты инвесторов крайне ограничены, вложения в криптовалюты могут быть полностью утеряны как по причине волатильности курса, так и в результате мошеннических действий и киберугроз", — указывается в отчете.

Ранее в Минэнерго поддержали идею легализации майнинга в России.