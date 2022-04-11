МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник вечером падает почти на 8%, опускаясь ниже 40 тысяч долларов впервые с середины марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Центробанк предупредил о формировании "пузыря" на рынке криптовалют

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.33 мск дешевел на 7,88% — до 39,78 тысячи долларов. На таком уровне показатель находится впервые с 16 марта.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 56,56%, до 40,04 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В январе биткоин подешевел почти на 17%, в феврале его цена несколько восстановилась, поднявшись на 12%. В марте криптовалюта в полной мере восстановила падение января и выросла на 5%. Несмотря на заметную месячную динамику, по итогам первого квартала 2022 года стоимость биткоина снизилась на 1,5%. С начала апреля криптовалюта подешевела почти на 7%.

По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза, до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое — до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.