МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет во вторник вечером на 6%, преодолевая отметку в 41,4 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.30 мск дорожал на 5,83% — до 41,48 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 5,82%, до 41,504 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В январе биткоин подешевел почти на 17%, в феврале его цена несколько восстановилась, поднявшись на 12%. В марте криптовалюта в полной мере восстановила прошлое падение и выросла на 5%. Как следствие, по итогам первого квартала 2022 года стоимость биткоина снизилась только на 1,5%. А с начала апреля криптовалюта подешевела почти на 9%.

По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза, до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое — до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.