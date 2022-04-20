МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Кредитные организации нечасто блокируют операции, которые потенциально могут быть связаны с криптовалютами, так как их сложно отследить среди других операций пользователей, заявил РИА Новости младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Анатолий Перфильев. В Совфеде высказались по поводу признания криптовалюты средством расчетов

"Криптовалюта в России не узаконена, но и прямо не запрещена. Во избежание излишних претензий и вопросов со стороны регулятора банки перестраховываются и блокируют операции, потенциально связанные с криптовалютами. При этом блокировки не являются массовыми, поскольку операции купли-продажи цифровой валюты маскируются под бытовые сделки и внешне неочевидны", — сказал Перфильев.

Банки, при наличии подозрений, в отдельных случаях могут запрашивать у клиентов документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств. Нередко легитимные операции могут попадать под критерии сомнительных и блокироваться. "При наличии подтверждающих документов банк должен пропустить операцию, но окончательное решение остаётся на его усмотрение", — объяснил эксперт.

На прошлой неделе один из клиентов "Тинькофф банка" сообщил у себя в социальных сетях, что его счет заблокировали без объяснения причины. В банке объяснили РИА Новости, что временное ограничение дистанционного банковского обслуживания произошло в рамках автоматического финансового мониторинга. Некоторые операции, которые проводил клиент, попали под критерии сомнительных, описанные в методических рекомендациях Банка России.

В сентябре 2021 года регулятор выпустил "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц". В них Центробанк дал кредитным организациям рекомендации для выявления платежных карт и электронных кошельков, которые используют незаконные онлайн-казино, организаторы финансовых пирамид, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники.