МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вводит ограничительные меры для граждан РФ, чьи балансы криптоактивов превышают 10 тысяч евро: теперь им разрешено только выводить средства, говорится в сообщении на сайте Binance. События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 апреля

"Криптобиржа вводит ограничения всех вводов на счета граждан России или физических лиц, проживающих в России, или юридических лиц, зарегистрированных в России, на сумму более 10 тысяч евро. Согласно ограничениям, соответствующие лица должны закрыть любые контракты в течение 90 дней, и не открывать новые позиции", — говорится в сообщении.

Пользователям аккаунтов, попадающих под это ограничение, будет доступна только функция вывода средств. На этих аккаунтах будут ограничены возможности ввода средств и торговли. Лимит также распространяется на все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в продуктах Binance Staking и Binance Earn.

Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.