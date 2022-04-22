Биткоин дешевеет более чем на 6%, уже ниже $40 тысяч
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Цена биткоина в пятницу снижается более чем на 6% — ниже 40 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.04 мск дешевел на 6,5% — до 39,319 тысячи долларов; минимально показатель опускался до 32,306 тысячи долларов.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 4,43% — до 40,544 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
В январе биткоин подешевел почти на 17%. В феврале его цена несколько восстановилась, поднявшись на 12%. В марте криптовалюта в полной мере восстановила прошлое падение и выросла на 5%. Как следствие, по итогам первого квартала 2022 года биткоин подешевел всего на 1,5%. А с начала апреля криптовалюта потеряла уже 13,5% стоимости.
По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза — до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое — до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.
https://1prime.ru/cripta/20220422/836734636.html