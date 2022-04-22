МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Цена биткоина в пятницу снижается более чем на 6% — ниже 40 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. ЦБ сократил список индексов для облигаций, доступных неопытным инвесторам

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.04 мск дешевел на 6,5% — до 39,319 тысячи долларов; минимально показатель опускался до 32,306 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 4,43% — до 40,544 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В январе биткоин подешевел почти на 17%. В феврале его цена несколько восстановилась, поднявшись на 12%. В марте криптовалюта в полной мере восстановила прошлое падение и выросла на 5%. Как следствие, по итогам первого квартала 2022 года биткоин подешевел всего на 1,5%. А с начала апреля криптовалюта потеряла уже 13,5% стоимости.

По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза — до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое — до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.