Binance опровергла утверждения о ее якобы сотрудничестве с Россией
Криптобиржа Binance опровергла утверждения о ее якобы сотрудничестве с ведомствами России
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Криптовалютная биржа Binance опровергла появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что она якобы передавала российским ведомствам и регуляторам пользовательские данные, следует из заявления на сайте криптобиржи.
Агентство Рейтер ранее сообщило, что глава Binance по Восточной Европе и России Глеб Костарев якобы ответил согласием на просьбу Росфинмониторинга касательно передачи пользовательских данных.
"Предположения о том, что Binance делилась какими-либо данными пользователей… с российскими ведомствами, подконтрольными ФСБ, и российскими регулирующими органами, категорически ложны", — говорится в сообщении на сайте Binance.
Отмечается, что агентство Рейтер опубликовало статью, которая "полностью противоречит" его репутации как "одного из самых уважаемых и надежных информационных агентств".
https://1prime.ru/cripta/20220423/836739488.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.