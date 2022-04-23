МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Криптовалютная биржа Binance опровергла появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что она якобы передавала российским ведомствам и регуляторам пользовательские данные, следует из заявления на сайте криптобиржи. В Японии удивлены, что иена оказалась слабее рубля

Агентство Рейтер ранее сообщило, что глава Binance по Восточной Европе и России Глеб Костарев якобы ответил согласием на просьбу Росфинмониторинга касательно передачи пользовательских данных.

"Предположения о том, что Binance делилась какими-либо данными пользователей… с российскими ведомствами, подконтрольными ФСБ, и российскими регулирующими органами, категорически ложны", — говорится в сообщении на сайте Binance.

Отмечается, что агентство Рейтер опубликовало статью, которая "полностью противоречит" его репутации как "одного из самых уважаемых и надежных информационных агентств".