МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ/Dow Jones. Крипторынок продолжает падать после снижения на прошлой неделе на фоне общего падения на фондовом рынке. В МЭА обеспокоены политикой США в нефтяной сфере

Главная криптовалюта – биткоин – упала в понедельник до 31682 долларов, то есть почти на 12% с вечера пятницы, как показали данные CoinDesk. В результате биткоин упал почти на 50% со своего исторического максимума 67802 долларов, достигнутого в ноябре.

Вторая крупнейшая криптовалюта – эфириум – упала в понедельник до 2349,73 долларов, показав падение на 13% с вечера пятницы.

Биткоин и другие криптовалюты известны своей волатильностью. Частные инвесторы доминировали в течение многих лет, но теперь институциональные инвесторы, такие как хедж-фонды и инвестиционные менеджеры начали доминирование.

Учитывая то, что число профессиональных инвесторов, торгующих криптовалютами, растет, крипторынок все чаще движется в тандеме с традиционными рынками. Многие институциональные инвесторы, которые купили криптовалюты, считают их рискованными активами, как например акции технологических компаний. Инвесторы обычно избегают риска во время всплесков нестабильности.

На прошлой неделе фондовый рынок упал на следующий день после того, как ФРС повысила ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов, что стало самым сильным повышением с 2000 года, в целях обуздания инфляции. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что повышение ставок может продолжиться летом. Между тем центробанк также начал сокращение своего баланса, составляющего 9 трлн долларов.

Технологически ориентированный индекс Nasdaq Composite упал на 25% с начала года.

Цены на криптовалюты стагнировали большую часть 2022 года, так как инвесторы начали готовиться к повышению ставок. Крипторынок был активным в последние 24 часа, объем торгов составлял 120 млрд долларов за 24 часа, сообщили в CoinMarketCap. Капитализация мирового крипторынка сейчас составляет 1,46 трлн долларов.

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