МЕХИКО, 9 мая — ПРАЙМ. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что правительство страны закупило "на просадке" ещё 500 биткоинов для национального криптовалютного фонда. Биткоин упал почти на 50% со своего исторического максимума

"Сальвадор только что купил на просадке! 500 монет по средней цене 30 744 доллара США", — написал политик в своем блоге.

Первая госзакупка биткоина в Сальвадоре в размере 400 биткоинов состоялась в сентябре прошлого года при цене 51 353 доллара, всего власти публично сообщали о таких покупках десять раз. По оценкам аналитиков в местных СМИ, общий объём закупок составляет на сегодняшний день около 2301 биткойна.

Потери правительства Сальвадора, которое потратило на покупку криптовалюты более 100 миллионов долларов США, из-за существенного снижения её курса оценивают сейчас в 30 миллионов долларов.