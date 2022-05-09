МЕХИКО, 9 мая — ПРАЙМ. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что правительство страны закупило "на просадке" ещё 500 биткоинов для национального криптовалютного фонда.
"Сальвадор только что купил на просадке! 500 монет по средней цене 30 744 доллара США", — написал политик в своем блоге.
Первая госзакупка биткоина в Сальвадоре в размере 400 биткоинов состоялась в сентябре прошлого года при цене 51 353 доллара, всего власти публично сообщали о таких покупках десять раз. По оценкам аналитиков в местных СМИ, общий объём закупок составляет на сегодняшний день около 2301 биткойна.
Потери правительства Сальвадора, которое потратило на покупку криптовалюты более 100 миллионов долларов США, из-за существенного снижения её курса оценивают сейчас в 30 миллионов долларов.
https://1prime.ru/cripta/20220509/836853902.html
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