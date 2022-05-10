МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ/Dow Jones. Основные криптовалюты во вторник демонстрируют осторожные признаки стабилизации после пятидневных распродаж. Фондовые биржи США восстанавливаются после падения

Биткоин во вторник подорожал на 1,1% от цены на 21.00 по Гринвичу в понедельник, и на момент написания статьи торговался по 31403,93 доллара. Согласно рыночным данным Dow Jones, за предыдущие пять дней ведущая криптовалюта мира потеряла в цене почти 22%, отметившись худшим циклом с мая 2021 года. Эфир во вторник подорожал на 4% от уровня предыдущего дня.

Последние дни динамика криптовалют отражает ситуацию на фондовом рынке в целом. Тренд синхронизации курса биткоина и других цифровых активов с падением акций последние годы становится все более очевидным, отмечают инвесторы, что может быть связано с выходом на рынок традиционных игроков денежного рынка, в том числе хедж-фондов и управляющих семейными капиталами. Они более склонны продавать криптовалюту в периоды волатильности, а не придерживать ее.

"Это палка о двух концах, — говорит Айлан Солот из хедж-фонда Tagus Capital LLP. – Акции падают, а в стрессовых ситуациях все начинает коррелировать".

Котировки рынков фьючерсов указывают на то, что распродажи, наблюдавшиеся последнее время на фондовых рынках, могут замедлиться с открытием торгов в Нью-Йорке во вторник. Это может ослабить давление, испытываемое на рынках криптовалют.

Недавний прорыв долларовой отметки третьим по обороту стейблкойном добавил волатильности в экосистему криптовалют. Цена TerraUSD, которая обычно привязана к цене 1 доллара США, в выходные упала ниже указанной отметки после серии крупных изъятий этой криптовалюты из Anchor Protocol, представляющего собой что-то вроде децентрализованного банка для криптоинвесторов.

Продажи эфира и биткоина для поддержания TerraUSD негативно отразились и на цене двух крупнейших мировых криптовалют. Разорванная связь цены TerraUSD и доллара вряд ли скоро будет восстановлена, говорят инвесторы, ссылаясь на наличие множества ожидающих обработки запросов на ее продажу.

Крупнейшая по обороту криптобиржа Binance сообщила во вторник о временной приостановке вывода токенов TerraUSD и Luna (другой криптовалюты с привязкой к доллару), объяснив это скоплением большого числа невыполненных заявок на изъятие из-за перегрузки сети. Впоследствии транзакции по выводу указанных криптовалют были возобновлены.

Согласно данным CoinDesk, в последние 24 часа цена TerraUSD падала до 0,61 доллара, но затем восстановилась, и в 10.00 по Гринвичу эта валюта торговалась уже по 0,89 доллара. Luna в то же время во вторник торговалась по 28,55 доллара, что примерно вдвое ниже ее цены, зафиксированной на 24 часа раньше. Цены на бензин в США вновь побили рекорды

"Ситуация с Terra подлила масла в огонь", — говорит Юя Хасегава, рыночный аналитик Bitbank Inc.

Инвесторы и аналитики полагают, что некоторые трейдеры начнут покупать биткоин и эфир по сниженным ценам, даже если они будут продолжать падение.

Президент Сальвадора Найиб Букеле в понедельник написал в Твиттере, что его страна купила 500 биткоинов по средней цене 30 744 долларов. Сальвадор, ставший в прошлом году первой страной, признавшей биткоин законным средством платежа, нередко пополняет свой портфель криптовалют в периоды их распродаж.

— Авторы Elaine Yu, elaine.yu@wsj.com и Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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