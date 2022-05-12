МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Цена биткоина в четверг утром ускорила падение до 14%, опустившись ниже 27 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Аналитик объяснил, почему банки редко блокируют операции с криптовалютой

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.02 мск дешевел на 14,07% — до 27,089 тысячи долларов. Минимальная цена в ходе торгов составила примерно 26 700 тысяч долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 14,63% — до 26,885 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.