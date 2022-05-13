МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Цена биткоина в пятницу утром растет на 8%, восстанавливаясь после снижения до минимальной отметки с декабря 2020 года — ниже 27 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Стоимость биткоина падает до минимума с конца 2020 года

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.15 мск дорожал на 8,4% — до 30,453 тысячи долларов. Минимальная цена в ходе торгов составила примерно 26,7 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 7,42% — до 30,443 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Динамику криптовалюты можно объяснить коррекцией после сильного падения на этой неделе. С понедельника стоимость обвалилась более чем на 14%, опустившись ниже отметки в 30 тысяч долларов впервые с прошлого лета.

С начала же месяца биткоин подешевел уже почти на 20%, что при сохранении подобной динамики может стать худшим месячным показателем с прошлого мая, когда криптовалюта рухнула в цене на 35%.