С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — ПРАЙМ. Поиграть с криптовалютой "на свой страх и риск" у людей есть право, однако серьезно в нее инвестировать не стоит — особенно на фоне растущего мошенничества с таким видом активов и риском потерять все свои средства, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Россиянам стала доступна оплата в СБП через прикладывание смартфона

"Если люди серьезно подходят к инвестированию своих средств, то это должно быть всегда с пониманием, что вы можете в одну ночь оказаться в нуле. И дальше вы ничего с этим сделать не сможете. Кстати, количество фрода с криптовалютой растет нарастающим итогом, потому что при таких геополитических изменениях, экономических и финансовых — криптовалюта же тоже, на самом деле, кем-то же управляется, и большой вопрос, кто за этим стоит", — сказала она, выступая в ходе просветительского марафона "Новые горизонты".

"Поэтому я всегда предлагаю очень осторожно к этому относиться. Если вы хотите поиграться на свой страх и риск — наверное, каждый человек имеет право. Если вы хотите это серьезно рассмотреть как средство инвестирования, я бы этого не рекомендовала делать", — добавила она.