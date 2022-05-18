МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Криптовалюта как платёжное средство будет легализована в России, это вопрос времени, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты". Росстат дал оценку ВВП России в первом квартале 2022 года

"Короткий вопрос — короткий ответ. Я считаю, что да. Вопрос, когда это произойдёт, как это произойдёт, как это будет регулироваться", — заявил министр, отвечая на вопрос, будет ли в России криптовалюта легализована как платёжное средство.

"Сейчас и Центральный банк, и правительство этим активно занимаются, но все склонны к понимаю того, что это тенденция времени. Рано или поздно в том или ином формате это будет осуществляться", — отметил он. При этом Мантуров подчеркнул, что всё должно быть легально, в соответствии с теми требованиями и правилами, которые будут сформированы в первую очередь регулятором — Центральным банком — и правительством.

При этом Центробанк пока был последователен в неприятии криптовалют, считая их "денежным суррогатом" и рискованным инструментом. Так, в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг (производство) криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими. Впрочем, в конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что регулятор озабочен лишь той ситуацией, когда "намайненное" начинает использоваться как средство платежа внутри России, а не уходит за рубеж.

Тогда Минфин выступил в целом против такого подхода и предложил легализовать рынок. Но и он до последнего времени не видел криптовалюты как средство платежа. Так, в феврале министерство внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России. А в апреле министерство доработало и внесло в правительство законопроект о регулировании цифровых валют.

Новый законопроект предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов этого рынка. После этого депутат-единоросс Антон Горелкин заявлял, что "принципиальной позиции запрета на криптовалюту как средство платежа больше нет". Впрочем, пока позиция "Единой России" в том, что это будет возможно лишь для сделок юрлиц с иностранцами, а для физлиц цифровые активы будут доступны в качестве инвестиций.