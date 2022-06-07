МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Цена биткоина во вторник утром снижается на 5,5% — до отметки в 29,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. В Минэнерго сообщили, сколько электричества расходуется на майнинг

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.25 мск дешевел на 5,5% — до 29,52 тысячи долларов. Днем ранее он подорожал на 4,9%, его цена доходила до 31,76 тысячи.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 5,3% — до 29,51 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин растерял рост предыдущего дня, его цена перешла к снижению. С начала июня криптовалюта показывает снижение стоимости на 7,1%.

Монета дешевела предыдущие три месяца подряд. В мае биткоин подешевел на 15,5%, а за всю весну криптовалюта потеряла более 26% своей стоимости, по итогам февраля биткоин стоил 43,17 тысячи долларов.