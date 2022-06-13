МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Цена биткоина в понедельник утром снижается на 10,8% — до отметки в 24,65 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Экономист назвала три фактора, которые тянут доллар вниз

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.28 мск дешевел на 10,84% — до 24,65 тысячи долларов. Днем ранее он подешевел на 6,17%, его цена доходила до 26,6 тысячи.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 10,65% — до 24,8 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Показатель упал до минимума с декабря 2020 года. С начала июня криптовалюта показывает снижение стоимости более чем на 21%.

В мае биткоин подешевел на 15,59%, а за всю весну криптовалюта потеряла более 27% своей стоимости, по итогам февраля биткоин стоил 43,2 тысячи долларов.

Стоимость биткоина падает в понедельник утром на фоне снижения аппетита к рисковым активам после публикации данных по уровню инфляции в США. Годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 8,6% — максимума с декабря 1981 года. При этом аналитики ожидали, что годовой показатель останется на уровне апреля, а месячный — ускорится до 0,7% с апрельских 0,3%.

Так, инвесторы опасаются дальнейших действий Федрезерва страны, который может придерживаться более жесткой политики в свете ускоряющейся инфляции. Более агрессивные действия ФРС, в свою очередь, могут привести к рецессии. Эксперт рассказал, что будет с нефтяными котировками на следующей неделе

"Криптовалюты остаются во власти ФРС и завязли в веселом танце с NASDAQ и другими рисковыми активами", — сказал агентству Блумберг соучредитель крипто-кредитора Nexo Антони Тренчев (Antoni Trenchev).

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ стал лидером падения среди основных американских фондовых бирж в пятницу, опустившись на 3,52%, до 11340,02 пункта