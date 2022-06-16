С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Российская экономика в долгосрочной перспективе будет расти примерно на 1,5%, майнинг мог бы стать дополнительной точкой роста, заявил директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков, выступая на ПМЭФ. Глава Центробанка рассказала о судьбе криптовалют в России

"Те внешние ограничения, с которыми мы столкнулись, приведут к тому, что прогнозы роста в ближайшие лет пять будут ниже. Раньше прогнозировался средний рост в течение 5-7 лет в районе 3%, сейчас он, наверное, будет 1,5%. Мы понимаем, что в целом потребление электроэнергии в стране будет ниже, чем раньше прогнозировалось, поэтому майнинг – это некий дополнительный спрос на то электропотребление, которое раньше не планировалось", — заявил Чебесков.

Он добавил, что эту отрасль точно нужно регулировать и выразил надежду, что с Центральным банком получится договориться "по всем оставшимся пунктам".

"В начале года у нас вообще не было никаких точек соприкосновения, сейчас у нас есть точка соприкосновения – это майнинг и расчеты во внешнеэкономической деятельности. Касательно расчетов внутри страны, мы все-таки занимаем здесь консолидированную позицию с Центральным банком, что этого пока не нужно делать, потому что у нас единственный законодательно разрешенный способ расчета – рубли", — заявил он.

Минфин в апреле доработал и внес в правительство проект закона, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка. Как рассказал 27 мая Чебесков, концепция законопроекта предполагает, что физические и юридические лица смогут совершать операции с цифровой валютой (ЦВ), но очень важно, что ЦВ не может быть использованы как средства платежа.

Он также не исключает участия нерезидентов на российском рынке цифровых валют, иностранные биржи будут допущены на российские рынки — при условии организации российского юрлица и работы в рамках законодательства РФ. Чебесков также отметил, что активно обсуждается вопрос использования цифровых валют для бартерных сделок в международных расчетах.

В четверг глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ заявила журналистам, что регулятор допускает использование криптовалют в международных расчетах, но такие операции не должны проникнуть внутрь страны.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.