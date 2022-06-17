МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Поправки в действующее законодательство, касающиеся цифровых финансовых активов, принятые Госдумой пока лишь в первом чтении, устанавливают запрет на использование utility-токенов в качестве средства платежа, таким образом закрывая существующую в РФ лазейку, сообщил РИА Новости основатель компании Asgard, специализирующейся на торговле оборудованием для майнинга криптовалют, Роман Малышев. Эксперт рассказал о выгоде инвестиций в вино, чай и токены

"Законопроект с учетом новых поправок закрывает для резидентов РФ лазейку для использования токенов как средства платежа", — сказал Малышев.

Госдума во вторник приняла в первом чтении проект, вносящий изменения в законодательство в части регулирования оборота цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав, в том числе прямо запрещающий оплату ими товаров, работ и услуг.

"Цифровые финансовые активы — это цифровые права, включающие требования денег, участие в капитале непубличных акционерных обществ, права по ценным бумагам и передаче права их требования. Цифровые активы – это, по сути, имущество в электронной форме, и они не являются средством платежа", — пояснил эксперт.

Как рассказал Малышев, законопроект регулирует деятельность компаний, выпускающих цифровые активы, из госреестра. В этом случае цифровые активы рассматриваются в качестве акций этих компаний. "Но вполне вероятно, что и обращение с криптовалютой захотят зарегулировать таким образом, что ее обращение будет идти только через операторов", — добавил он. При этом, по его словам, в проекте есть удобная оговорка о том, что запрет может быть снят при наличии случаев, предусмотренных федеральными законами.

"Очень надеемся, что в текущей редакции закон не будет принят окончательно, поскольку он может создать серьезные препятствия на пути легализации криптовалют и майнинга, а следовательно – лишить экономику России притока огромных денежных сумм", — добавил эксперт.

При этом Малышев отметил, что в сложившихся условиях внешнего санкционного давления необходимо закрепить на законодательном уровне право субъектов РФ использовать криптовалюту (цифровую валюту) как средство платежа для оплаты товаров и услуг в третьи страны. "Это способствовало бы параллельному импорту. А в идеале дать право и на оплату товаров и услуг на территории РФ, если не самой цифровой валютой, то путем ее обмена на валюту РФ, рубль, через участников рынка, указанных в законе", — подытожил он.