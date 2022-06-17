МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Центральноафриканская республика (ЦАР) предлагает российским инвесторам вкладываться в проекты с биткоином, заявил премьер-министр страны Феликс Молуа в интервью РИА Новости. В России закрывают лазейку для использования токенов как средства платежа

Ранее ЦАР признала биткоин в качестве законного платежного средства, став "первой страной в Африке, принявшей биткоин в качестве базовой валюты".

"Это хорошая возможность для инвестиций (со стороны России), те, кто в этом заинтересован, могут вложиться в наш биткойн. ЦАР не препятствует этому", — сказал он.

Премьер-министр пояснил, что ЦАР продолжит использовать франк в операциях, но нужно развивать и криптовалюты.

"ЦАР пытались задушить финансово, к нам никто не прислушивался, не выделял финансовую помощь, даже блокировал средства, чтобы они якобы не пошли на оплату российских инструкторов. Мы не говорили, что покинем зону использования франка, но если есть возможность благодаря криптовалюте развиваться, мы будем это делать", — отметил он.

Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Криптовалюта стала законным средством платежа в стране — закон об этом вступил в силу в полночь 7 сентября 2021 года.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.