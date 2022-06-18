2022-06-18T11:45:48+03:00
2022-06-18T11:47:25+03:00
2022-06-18T11:45:48+03:00
2022
https://1prime.ru/cripta/20220618/837221613.html
Биткоин падает ниже отметки в 19 тысяч долларов
Криптовалюты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость биткоина падает на 10,28%, опускаясь ниже отметки в 19 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин... ПРАЙМ, 18.06.2022
криптовалюты, финансы, новости, биткоин, криптовалюты
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/51/832395117.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/51/832395117.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/51/832395116.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/51/832395116.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/51/832395115.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/51/832395115.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает на 10,28%, опускаясь ниже отметки в 19 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.30 мск дешевел на 10,28%, до 18,875 тысячи долларов.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 9,41% — до 19,213 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.