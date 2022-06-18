МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает на 10,28%, опускаясь ниже отметки в 19 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.30 мск дешевел на 10,28%, до 18,875 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 9,41% — до 19,213 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.